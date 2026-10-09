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"Nunca perdí el control": El relato del chofer de micro arrastrado por aluvión en Las Condes

Publicado: | Fuente: Cooperativa (FOTO: Capturas/X)
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Juan Carlos Catalán, chofer del bus RED que fue arrastrado por la potente masa de barro durante el aluvión en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, relató los dramáticos minutos que vivió al enfrentarse imprevistamente al torrente de sedimentos que bajaba por avenida General Blanche.

El incidente protagonizado por la máquina de locomoción colectiva se convirtió en uno de los registros más impactantes de la emergencia. En el video captado por testigos se observaba el vehículo desplazándose arrastrado en dirección al poniente, mientras dos personas intentaban mantenerse a salvo sobre el techo de la estructura.

"Me encontré con el aluvión de un frentón. Iba subiendo por San Carlos de Apoquindo hacia General Blanche, hacia arriba. Miro hacia adelante y veo que viene el barro, el agua, pero increíble. Ahí se armó el caos", relató el conductor.

En esta línea, Catalán afirmó que "nunca perdí el control, siempre me quedé en el volante afirmado. De repente quería como tratar de mover el bus, (...) pero estaba prácticamente en el aire".

A pesar de la magnitud del siniestro y la alarma generada por las grabaciones, el suceso no dejó víctimas con heridas de gravedad entre quienes iban a bordo del transporte público.

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