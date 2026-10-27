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Los beneficios y peligros de reemplazar azúcar por edulcorantes

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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El doctor Hugo Laviada, médico mexicano especialista en endocrinología, conversó con Cooperativa sobre los efectos de los edulcorantes en el ser humano y sus beneficios para sustituir azúcar.

El experto planteó que las sustancias pasan por estrictos procesos de evaluación de seguridad para ser vendidos y consumidos por las personas.

"Desde el punto de vista estricto, no son un medicamento, son un aditivo que genera sabor dulce. Ahora, si los utilizamos para sustituir azúcares, estamos sustituyendo las calorías del azúcar. Tiene un discreto valor para favorecer el sabor dulce. Y en un diabético, por ejemplo, esto puede ser muy útil porque una persona que vive con diabetes tiene que evitar carbohidratos, tiene que evitar exceso de grasas y evitar azúcares añadidos", destacó.

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