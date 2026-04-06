El subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, valoró en el Diario de Cooperativa, el inicio del proceso de cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), impulsado por la Tesorería General de la República, que apunta a más de 550 mil personas en mora y a una deuda que supera los cuatro billones de pesos.

La autoridad sostuvo que la medida “es muy necesaria” y aseguró que la recuperación de estos recursos es posible dentro del marco legal vigente. “Sucesivos gobiernos han dicho que no se puede. Y sí, se puede. Siempre se ha podido. La ley es clara en eso”, afirmó, destacando además la existencia de otros mecanismos de cobranza.

Rodríguez agregó que estos ingresos son clave para el financiamiento del sistema educativo, señalando que “necesitamos recomponer los ingresos del fisco para poder invertirlos donde más se necesitan”, en particular en educación escolar, en un contexto de presión fiscal y aumento del gasto en políticas públicas del sector.

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