El Ministerio de Educación estimó que 3,5 millones de estudiantes iniciaron el año escolar este miércoles de manera presencial en todo el país. El retorno ha generado diversas dudas respecto a la seguridad sanitaria, tras dos años con extensos periodos de clases telemáticas debido a la epidemia de Covid-19. En el caso de la Región de Magallanes genera alguna inquietud la necesidad de ventilación constante de las aulas, debido a las bajas temperaturas naturales en la zona. Héctor Aravena, director subrogante de la Escuela Juan Williams de Punta Arenas, explicó que en este establecimiento "todo lo que no se pueda ventilar no se ocupa, y no es cierto que los niños pasen frío, porque las ventanas son altas y no es necesario abrirlas todas". El 90 por ciento de los estudiantes que debían volver a clases cuentan con su esquema completo de vacunación contra el Covid, según cifras del Ministerio de Salud.

