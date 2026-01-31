En esta nueva edición de Ojos que Sí Ven en Cooperativa, conversamos con la directora ejecutiva de Fundación Súmate (dependiente del Hogar de Cristo), Carola Gana, quien profundizó acerca de la dura realidad de los 120 mil jóvenes chilenos, entre 12 y 21 años, que actualmente se encuentran desescolarizados y el complejo desafío de volver a integrarlos al sistema educativo.

