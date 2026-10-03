El director del Observatorio PAES del preuniversitario Gauss, Nicolás Pinto, abordó en Cooperativa la brecha de desempeño que existe entre la Región Metropolitana y las demás regiones del país.

"Desde el Observatorio hemos hecho un estudio donde comparamos los resultados de la PAES regular del 2025 con la PAES de invierno de 2026 (...). Cifró niveles altos de autorregulación, o un estudiante bastante comprometido con su propio proceso: el 79,2% de quienes rinden la prueba por segunda vez, mejora", comenzó diciendo.

"Sin embargo, también se puede ver que, dependiendo del establecimiento de egreso del estudiante, existe también alguna brecha (en los resultados). Es decir, los estudiantes de colegios particulares tienden a incrementar su puntaje más que los estudiantes de colegios particulares subvencionados, municipales o SLEP. Aún así, hay una mejora general", sostuvo Pinto.

Respecto a puntajes generales, "la diferencia entre la Región Metropolitana y el resto, en promedio, nosotros comparamos la media de los resultados entre la prueba de Competencia Matemática 1 y la prueba de Competencia Lectora, que los estudiantes deben rendir independientemente de la carrera a la que ellos quieran ingresar. Ahí tenemos que desde la RM hay una diferencia con respecto al resto de 37,5 puntos aproximadamente", agregó.

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