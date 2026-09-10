Comenzó el primer juicio oral por el crimen de Ronald Ojeda

Este jueves arrancó en el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago el primer juicio oral por el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, perpetrado en febrero de 2024.

La acusación está dirigida en esta etapa inicial contra el ciudadano venezolano Maickel Villegas Rodríguez, quien fue extraditado desde Costa Rica tras su captura en ese país.

La Fiscalía solicita una pena de 20 años de cárcel, condena máxima fijada bajo las condiciones del acuerdo internacional de extradición.

Previo al inicio de la audiencia, el fiscal regional Héctor Barros detalló los elementos probatorios y el rol del imputado dentro de la operación cometida por el Tren de Aragua.

"En este primer juicio se va a enfocar toda la prueba de la Fiscalía en acreditar la participación de él en el delito de secuestro con homicidio. Este es el imputado que realiza la grabación del video (del rapto) que finalmente es mandado a los estamentos superiores de la organización, en primer lugar, y, en segundo lugar, es quien concurre a retirar a la mitad de los partícipes del secuestro con homicidio que ingresan al inmueble de la víctima", explicó el persecutor a cargo del caso.

Avances de la causa e investigación a la dictadura venezolana

El fiscal aclaró que este juicio constituye la primera fase judicial del caso. Para el próximo 20 de septiembre está programada la audiencia contra otros miembros identificados de la célula criminal imputados como autores materiales.

A la par, el Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias sobre la eventual autoría intelectual y motivación política del crimen por parte de la cúpula de la dictadura venezolana, incluyendo acusaciones formuladas contra dirigentes de ese país como Diosdado Cabello.