Presidente Boric recibió en La Moneda a estudiantes destacados por resultados en la PAES
El Presidente Gabriel Boric y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, encabezaron la mañana de este lunes una recepción a estudiantes destacados por sus trayectorias educativas y resultados en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES)..
