En la Casa Central de la Universidad de Chile se celebraron los 184 años de la institución de educación superior pública, cuya rectora, Alejandra Mizala, destacó el aporte de la ciencia y la investigación al desarrollo del país y alertó sobre los problemas que enfrenta el sector a raíz de los recortes presupuestarios.

"La investigación de frontera requiere tiempo, libertad y continuidad. Muchas de las contribuciones que hoy consideramos indispensables nacieron de preguntas cuyos alcances resultaban difíciles de anticipar. Sostener esta búsqueda exige invertir en ciencia, brindar estabilidad a los equipos y asegurar la adquisición y la renovación del equipamiento científico. En momentos de estrechez fiscal, es fundamental proteger esta inversión", expresó.

Ante el ministro secretario general de Gobierno (s), Gonzalo Arenas, y la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, la académica insistió en que "interrumpir el financiamiento hoy puede costarnos años de trabajo y limitar las respuestas que el país necesitará mañana (…) la investigación que hacemos en nuestra universidad contribuye a que Chile cuente con el conocimiento propio que necesita para decidir con mayor autonomía sobre su futuro”.

En la ley de Presupuestos 2027 propuesta por el Gobierno, el financiamiento de la investigación sufre un recorte de $31.571 millones, que se suma a la reducción de $23.073 millones ya aplicada para 2026, recordó la Casa de Bello.

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