Patricio Cabello, docente de la Universidad Andrés Bello, advirtió en Cooperativa que el crimen de una inspectora por parte de un alumno en Calama difiere radicalmente de riñas habituales en los colegios, sino que se trata de fenómenos de "una naturaleza distinta", como los tiroteos en Estados Unidos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el también investigador del Ciade de la Universidad de Chile explicó que este tipo de situaciones "son más complejas, (porque) son personas que en general tienen una situación de bienestar y de salud mental bastante deteriorada, y hay bastantes indicios previos".

"Parece obedecer más a un tema complejo de salud mental con una serie de otras características que no vemos habitualmente en nuestro sistema educativo y que sí nos hacen pensar en algunas cosas que sí vemos que ocurren en otros países, por ejemplo, los tiroteos que hay en EE.UU., donde viene un estudiante y con un arma dispara a 10 personas del colegio", argumentó.

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