A propósito del encuentro de túneles ocurrido el miércoles durante la construcción de la futura Línea 7, la gerente de División de Proyectos del Metro, Ximena Schultz, explicó en Cooperativa la ingeniería detrás de este hito, que "es real" e implica una "precisión milimétrica", afirmó.

"En esta línea de 26 kilómetros y 19 estaciones ya tenemos varios encuentros de túneles y, tal como lo vivimos ayer, son reales. Nosotros excavamos la línea a partir de distintos puntos en la ciudad a través de unos hoyos en la tierra que le llamamos 'piques', y vamos excavando hacia abajo hasta llegar a una cierta cota para empezar a excavar (a los lados) los distintos túneles", explicó.

"Cuando vamos excavando desde un lado, llegamos hasta un cierto punto y ahí hay que esperar a que llegue el otro túnel desde el otro lado que se está excavando. Cuando llega ese momento, hacemos un muro para poder evitar que el terreno se venga abajo; entonces, queda con hormigón y enfierradura, esperando que llegue el otro túnel", dijo Schultz.

"Lo que uno ve en un encuentro de túneles es cuando se termina el túnel y se hace el rompimiento de ese muro, y ve con esta precisión milimétrica cómo se encuentra un túnel desde un lado y del otro", afirmó la gerente de División de Proyectos del Metro.

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