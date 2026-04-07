Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Educación | Violencia escolar

"Escuelas Protegidas": Gobierno lanzó nuevas medidas contra la violencia escolar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las modificaciones al Código Penal proponen elevar las sanciones para quienes cometan ilícitos dentro de los centros educativos o durante traslados.

También se plantea prohibir objetos que oculten el rostro y la inspección de bolsos estudiantiles.

 ATON

"Este proyecto parte de esta convicción simple: que en la escuela tiene que mandar la autoridad, nunca la violencia", afirmó el Presidente Kast.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Presidente José Antonio Kast lideró este martes el lanzamiento de "Escuelas Protegidas", dos proyectos que incluye una serie de medidas para abordar la problemática de la violencia en los colegios, marcada en las últimas semanas por el asesinato de una inspectora por parte de un alumno en Calama.

Según se detalló, una de las propuestas más relevantes apunta a modificar el Código Penal y agravar las penas a quienes cometan delitos dentro de los colegios, pero también en los traslados.

Mientras que el paquete de propuestas más robusto está en la iniciativa llamada "Escuelas Protegidas", a cargo del Ministerio de Educación, e incluye medidas concretas como prohibir uso de pasamontañas y revisión de mochilas.

Imagen foto_00000002
"Este proyecto parte de esta convicción simple: que en la escuela tiene que mandar la autoridad, nunca la violencia", dijo el Presidente Kast. (FOTO: ATON)

A estas medidas se suman el inhabilitar acceso a la gratuidad a personas condenadas por desorden público y un punto para empoderar a los profesores como parte de la propuesta.

"Este proyecto parte de esta convicción simple: que en la escuela tiene que mandar la autoridad, nunca la violencia", afirmó el Presidente Kast.

Entre las medidas, el Mandatario destacó que "los sostenedores puedan tener la opción de revisar las mochilas y las pertenencias de las personas que ingresen a los establecimientos para precisamente evitar el ingreso de elementos peligrosos".

Imagen foto_00000003
El Ejecutivo enfatiza la necesidad de restablecer la autoridad en los recintos educacionales, evitando el ingreso de elementos peligrosos. (FOTO: ATON)

En línea con la preocupación por la seguridad e identificación, Kast señaló que "no encontramos razonable ni pertinente que se ocupen capuchas, se ocupen pasamontañas, ni nada que impida la identificación".

Sin embargo, aclaró que se "resguarda así todo lo que diga relación con temas de salud, con temas de fe".

El proyecto de ley fue respaldado por múltiples carteras ministeriales, siendo firmado por los ministros de Educación, Seguridad, Desarrollo Social, Segpres, Justicia y la vocería, todos presentes en el evento en La Moneda.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada