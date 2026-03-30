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Estudiantes de Calama marcharon por mayores medidas de seguridad

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Estudiantes de diferentes colegios y liceos de Calama (Región de Antofagasta) marcharon este lunes desde el Liceo B-10 hasta el Instituto Obispo Silva Lezaeta, donde se produjo el ataque que le costó la vida a una inspectora, y dejó en riesgo vital a otras dos personas.

La mayoría de las pancartas de los alumnos se enfocó en demandar mayor seguridad para sus respectivos establecimientos, mientras que algunos además exigieron justicia para la víctima fatal del fatídico crimen.

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