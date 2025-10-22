Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago22.9°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Energía | Generación eléctrica

Presidente Boric y cobro extra de la luz: Nuestro rol es encontrar la solución más rápida

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"La devolución (del sobrepago) debe ser íntegra y oportuna", dijo esta jornada el Mandatario en su primera referencia sobre la polémica.

También señaló que la oposición "está en su derecho" de presentar la ya confirmada AC contra el exministro de Energía Diego Pardow.

Presidente Boric y cobro extra de la luz: Nuestro rol es encontrar la solución más rápida
 ATON

"Lo que les digo es que, como Gobierno, estaremos enfocados en las soluciones para la gente. Esa es nuestra prioridad y en esa dirección vamos a avanzar", aseguró el jefe de Estado.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Presidente Gabriel Boric se refirió este miércoles por primera vez al error metodológico que terminó cobrando a los consumidores el 2% extra en las cuentas de la luz, y enfatizó que el rol del Ejecutivo es "exigir y encontrar una solución lo más rápida y breve posible".

Durante una ceremonia en la que se inauguró un cuartel de la PDI en la comuna de Limache (Región de Valparaíso), el Mandatario enfatizó que "la devolución (del sobrecobro) debe ser íntegra y oportuna".

"Bajo esa premisa estamos trabajando y quiero que sepan que nuestro compromiso sigue inalterable y que las soluciones a cargo del ministro Álvaro García están en proceso de implementarse", aseguró Boric.

El jefe de Estado también se refirió a la decisión de la derecha de levantar una acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow, que fue removido del cargo tras la polémica. 

"Mientras estábamos en esta ceremonia, me entero que la oposición, en el uso de sus derechos constitucionales, ha decidido presentar una acusación constitucional al ministro (de Energía) ya renunciado (Diego Pardow). Están en su derecho y no me voy a poner a juzgar las atribuciones del Congreso", expresó el Presidente.

"(Sin embargo), lo que les digo es que, como Gobierno, estaremos enfocados en las soluciones para la gente. Esa es nuestra prioridad y en esa dirección vamos a avanzar", concluyó Boric.

La oposición había desestimado presentar una AC contra Pardow después de que saliera de La Moneda, pero volvieron a considerarlo luego que se supiera que la empresa eléctrica Transelec cobró de más a los usuarios "sin que esto se relacione con los temas metodológicos de cobro" conocidos, según dijo la firma.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada