Presidente Boric y cobro extra de la luz: Nuestro rol es encontrar la solución más rápida

El Presidente Gabriel Boric se refirió este miércoles por primera vez al error metodológico que terminó cobrando a los consumidores el 2% extra en las cuentas de la luz, y enfatizó que el rol del Ejecutivo es "exigir y encontrar una solución lo más rápida y breve posible".

Durante una ceremonia en la que se inauguró un cuartel de la PDI en la comuna de Limache (Región de Valparaíso), el Mandatario enfatizó que "la devolución (del sobrecobro) debe ser íntegra y oportuna".

AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, inaugura cuartel de la Policía de Investigaciones en Limache. https://t.co/FWpDKm0ZZo — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 22, 2025

"Bajo esa premisa estamos trabajando y quiero que sepan que nuestro compromiso sigue inalterable y que las soluciones a cargo del ministro Álvaro García están en proceso de implementarse", aseguró Boric.

El jefe de Estado también se refirió a la decisión de la derecha de levantar una acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow, que fue removido del cargo tras la polémica.

"Mientras estábamos en esta ceremonia, me entero que la oposición, en el uso de sus derechos constitucionales, ha decidido presentar una acusación constitucional al ministro (de Energía) ya renunciado (Diego Pardow). Están en su derecho y no me voy a poner a juzgar las atribuciones del Congreso", expresó el Presidente.

"(Sin embargo), lo que les digo es que, como Gobierno, estaremos enfocados en las soluciones para la gente. Esa es nuestra prioridad y en esa dirección vamos a avanzar", concluyó Boric.

La oposición había desestimado presentar una AC contra Pardow después de que saliera de La Moneda, pero volvieron a considerarlo luego que se supiera que la empresa eléctrica Transelec cobró de más a los usuarios "sin que esto se relacione con los temas metodológicos de cobro" conocidos, según dijo la firma.