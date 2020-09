13:19 - | Teniente coronel de Carabineros, Luis Bustamante: "Hasta el momento no hemos tenido a ningún fallecido en la Región Metropolitana, solamente accidentes menores" #CooperativaEnCasa

11:17 - | Teniente coronel Luis Bustamante realizó un positivo balance del comportamiento de los automovilistas durante las Fiestas Patrias: "Cuando ha tenido que asumir la responsabilidad lo ha hecho. Siempre van haber algunas cifras negras, que denotan que hay un grupo de personas que o no quieren creer en esto o quieren eludir el control"

11:45 - | "Este mes no va a haber una Parada Militar, como me hubiera gustado", lamentó el ministro de Defensa, Mario Desbordes, "no obstante, hemos visto todos los días a nuestros militares desplegados en las calles entregando todo de sí" #CooperativaEnCasa