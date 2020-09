11:45 - | "Este mes no va a haber una Parada Militar, como me hubiera gustado", lamentó el ministro de Defensa, Mario Desbordes, "no obstante, hemos visto todos los días a nuestros militares desplegados en las calles entregando todo de sí" #CooperativaEnCasa

En el día de Las Glorias del Ejército, desde la cripta de nuestro Libertador Bernardo O´Higgins, quiero enviar un cariñoso saludo a todas y todos los integrantes de nuestro @ejercito_chile.

¡Muchas gracias por el incansable trabajo diario! Un gran abrazo a cada uno de ustedes. pic.twitter.com/VtBvzkEmFP — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) September 19, 2020