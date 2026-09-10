Gonzalo García Pino, director del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, conversó con Lo que Queda del Día sobre la investigación que determinó que desde el fin de los procesos constitucionales en 2023, se han ingresado al Congreso 270 proyectos que buscan modificar la Constitución.

Para el experto, esta situación se debe a que la política se encuentra entrampada en temas menores, usando "la Constitución como arma arrojadiza", lo ha devaluado la percepción de la importancia de este texto.

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