La periodista y antropóloga Carolina Espinoza -corresponsal de Cooperativa en España- presentó su libro "Los extranjeros más discretos: Crónica del exilio chileno en Madrid".

La obra reconstruye la historia de quienes llegaron a la península tras el golpe de 1973 y, en muchos casos, terminaron haciendo de ella su hogar definitivo.

La investigación pone foco en una experiencia menos conocida que la de otros destinos del exilio chileno, y aborda también lo que ocurrió con quienes no regresaron a nuestro país con el retorno de la democracia.

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