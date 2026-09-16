El ministro de Defensa, Fernando Barros, presidió este miércoles la revista preparatoria de la Gran Parada Militar 2026 en el Parque O’Higgins, ensayo general en el que las unidades afinaron los últimos detalles de cara al tradicional despliegue del próximo 19 de septiembre.

"Hoy la soberanía nacional está protegida y defendida por nuestras Fuerzas Armadas; por la historia de Chile. Nuestros hombres están aquí y se están preparando en una demostración preparatoria, preliminar", destacó el secretario de Estado tras revistar a las tropas.

Durante la ceremonia oficial del 19 de septiembre, un contingente de 10.206 efectivos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad rendirá honores a la patria, cumpliendo con uno de los ritos republicanos de mayor tradición en el país.

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