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"El otro economista de Chicago", el libro que repasa la trayectoria de Ricardo Ffrench-Davis

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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La investigadora y economista Andrea Costa-Allendes abordó este viernes, en Lo Que Queda del Día de Cooperativa, el lanzamiento de su libro "Entrevista con Ricardo Ffrench-Davis: El otro economista de Chicago", obra testimonial que sintetiza más de 60 años de pensamiento económico, debate público y trayectoria política del académico y profesor emérito de la Universidad de Chile.

La autora detalló que el carácter reservado del economista dificultó en un comienzo el planteamiento de una biografía tradicional o libro de memorias, optando finalmente por un formato de entrevista extendida en el que Ffrench-Davis se sintió cómodo.

"Fueron largas conversaciones, han sido horas conversando con él. Pero eran conversaciones que a los dos nos entusiasmaban mucho, súper interesantes, repasando historia económica y política chilena", destacó Costa-Allendes.

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