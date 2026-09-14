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FACh nuevamente se toma el cielo santiaguino: estos aviones podrás ver

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Este lunes 14 de septiembre, entre 13:30 y 17:30 horas, el cielo de gran parte de Santiago será escenario de la preparación de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) para la Gran Parada Militar 2026y el ejercicio ADEX XI.

Las evoluciones, "sujetas a condiciones meteorológicas", pasarán por las comunas de Cerro Navia, El Bosque, San Bernardo, Lo Prado, San Ramón, La Cisterna, San Miguel, Estación Central, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, Quinta Normal, Santiago y Pudahuel.

En total, son 11 diferentes modelos de aviones y helicópteros contemplados, desde los de acrobacia GB-1 hasta los cazas F-16.

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