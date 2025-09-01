Niños de Uganda se lucen recreando canciones de cueca en la previa de Fiestas Patrias

Los niños de la Fundación Nansana Kids volvieron a robarse las miradas al interpretar y bailar cueca previo a las celebraciones de Fiestas Patrias en nuestro país.

En videos publicados en las redes sociales de la fundación se pueden ver a los niños interpretar clásicos dieciocheros como "Viva Chile", y el himno nacional, mientras que en otro de los registros se les ve bailando cueca al ritmo de "La Consentida".

Cabe recordar que los carismáticos niños se hicieron conocidos por interpretar diversas canciones de artistas latinoamericanos como Ráfaga, Américo, Los Jaivas y otros.

Tras su reconocimiento mundial, la agrupación anunció una gira por Chile y Argentina entre septiembre y octubre de este año.

