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Semana Santa: Salud enfatiza que pescados y mariscos deben consumirse cocidos

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A días de que comience la Semana Santa, la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Pía Venegas, enfatizó en que la única manera de consumir pescados y mariscos de forma segura es cocidos y detalló que dicho proceso “debe hacerse con manipulación correcta, con agua potable, a 100 grados Celcius, garantizar el hervor. Y preocuparse de no tener contaminación cruzada con otros alimentos”.

“La cocción con limón no ocurre. Cuando se preparan alimentos, el limón no los deja cocidos; esto solo ocurre con agua hervida”, insistió.

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