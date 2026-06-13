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Carabineros sumó un nuevo helicóptero: operará en la Región de Coquimbo

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Con una inversión de 9.300 millones de pesos, el gobierno regional de Coquimbo entregó a Carabineros un helicóptero Airbus H135, para ser desplegado en la región y "fortalecer la capacidad operativa, la respuesta ante emergencias y la protección de la comunidad".

La aeronave fue puesta en servicio el viernes, ante la atenta mirada de centenares de personas que llegaron a la explanada del Mall Plaza La Serena para apreciar el primer vuelo oficial del bimotor, que además fue "bautizado" con chorros de agua provistos por Bomberos.

El C-33 "corresponde al proyecto de reposición del helicóptero multipropósito de la Sección Aérea de la IV Zona de Carabineros, permitiendo reemplazar una aeronave que databa de 1995 y que durante los últimos años presentó importantes limitaciones operativas producto de su antigüedad", detalló el gore local.

Su piloto, el capitán Jonatan Muñoz, detalló que el Airbus cuenta con equipamiento especializado para búsqueda y rescate, un foco de búsqueda y capacidades operativas que permitirán apoyar a las unidades desplegadas en toda la región.

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