10:45 - | [VIDEO] Genaro Arriagada: Catrillanca no iba armado, fue asesinado y me parece gravísimo

10:02 - | "Hasta el momento no he visto la pericia balística, solamente se me comentó, pero claramente hasta ahora entiendo que no está establecido para nada la identidad de algún proyectil con algunas de las armas utilizadas por los funcionarios GOPE", comentó Schneider