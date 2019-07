TC revisará fondo del recurso de Humberto Oviedo y otros dos militares

El Tribunal Constitucional fijó para el próximo viernes la revisión conjunta del fondo de tres requerimientos de inconstitucionalidad interpuestos contra la causa por malversación de caudales públicos en el Ejército que investiga la ministra en visita Romy Rutherford, entre ellos el del ex comandante en jefe Humberto Oviedo.

El TC convocó a un pleno extraordinario para el próximo viernes a las 09:00 horas, al cual están citadas las defensas de los procesados Oviedo, del coronel en retiro Iván Faber y el general activo Alejandro Villagra, para que realicen sus alegatos respecto a sus cuestionamientos al secreto de sumario de la arista "agencias de turismo".

El abogado de Oviedo, Gonzalo Rodríguez, aseguró que la próxima semana también pedirá la libertad del ex jefe de la institución castrense, que cumple prisión preventiva desde el pasado 25 de junio en el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén, la cual le ha sido rechazada dos veces por la Corte Suprema: "Lo vamos a hacer dentro de poco. Estamos preparando nuevos antecedentes para fundarlo bien", dijo.

El TC, presidido por Iván Aróstica, mantiene suspendidas las causas de la jueza Rutherford contra Oviedo y Villagra y raíz de estos recursos.

Defensa de Fuente-Alba cuestiona "prolongada" prisión preventiva

En tanto, el que se arrepintió de seguir con su requerimiento fue el ex comandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba, cuya defensa aseguró esta semana que aportará nuevos antecedentes ante la ministra Rutherford con el objetivo de lograr la salida de prisión preventiva.

El abogado Miguel Chávez sostuvo que "mantener prolongada y excesivamente la prisión de una persona afecta su derecho de defensa y sus posibilidades y capacidades de colaborar como él quiere colaborar con la ministra".

Asimismo, apuntó que "él no reconoce el mal uso de los gastos reservados, ahí hay un error mediático; si uno lee correctamente el auto de procesamiento, no hay un reconocimiento en cuanto responsabilidad penal. Y jurídicamente hablando estoy convenido de que esos hechos no son delito".

Por su parte, la Corte Marcial, con cuatro votos a favor y uno en contra, resolvió otorgar la libertad al general en retiro Jozo Santic, ex jefe de finanzas de Fuente-Alba, procesado por fraude al fisco.