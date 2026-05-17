Homenaje de militares en retiro marcó ensayo del desfile del Día de las Glorias Navales
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Este domingo se realizó un ensayo del desfile en conmemoración del Día de las Glorias Navales en la tradicional Plaza Sotomayor de Valparaíso.
La Armada detalló que la instancia estuvo marcada por un homenaje realizado por personal en retiro de las FF.AA. y organizaciones civiles.
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