Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago1.3°
Humedad88%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Mundial 2026: La euforia de Colombia tras vencer a Ghana y el pase a octavos en Kansas

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La selección colombiana venció 1-0 a Ghana en el Arrowhead Stadium de Kansas por los 16avos y celebró su pase a octavos de final del Mundial 2026, donde se medirán a Suiza el martes 7 de julio a las 16:00 horas (20:00 GMT). El único tanto del encuentro fue anotado por Jhon Arias.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados