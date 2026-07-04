Mundial 2026: La euforia de Colombia tras vencer a Ghana y el pase a octavos en Kansas
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La selección colombiana venció 1-0 a Ghana en el Arrowhead Stadium de Kansas por los 16avos y celebró su pase a octavos de final del Mundial 2026, donde se medirán a Suiza el martes 7 de julio a las 16:00 horas (20:00 GMT). El único tanto del encuentro fue anotado por Jhon Arias.
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