Presidente Kast encabezó su primera Parada Militar y destacó rol de FF.AA. en "marcar la soberanía chilena"

El Presidente José Antonio Kast encabezó este sábado la primera Gran Parada Militar en honor a las Glorias del Ejército de su Gobierno en la elipse del Parque O'Higgins, donde desfilaron más de 10 mil efectivos.

Este año participaron 10.206 funcionarios del Ejército, Armada, Fuerza Aérea (FACh) y Carabineros, en un desfile marcado por el debut de Gendarmería y el regreso de la PDI a la ceremonia.

En concreto, el Ejército contó con 6.219 integrantes; la Armada con 1.252; la FACh con 1.117; Carabineros con 1.220; la PDI con 297 y Gendarmería con 94.

Tras la llegada del Mandatario a bordo del tradicional Ford Galaxie, integrantes del Club de Huasos Gil Letelier fueron los encargados de ofrecerle el tradicional "cacho de chicha", uno de los actos que anteceden cada año al comienzo del desfile militar.

Luego llegó el turno de la cueca. El esquinazo de esta edición tuvo una particularidad, ya que entre las parejas que participaron hubo representantes de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), el Ejército y la Armada, además de Gendarmería.

Novedades de este año

El desfile incluyó a las escuelas matrices, las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y las instituciones de orden y seguridad. Por parte del Ejército participaron, entre otras unidades, agrupaciones históricas, unidades motorizadas, de montaña, operaciones especiales y el tradicional escalón montado.

Entre las novedades de este año destacó la participación del Cuerpo Militar del Trabajo, con maquinaria de ingenieros, en el marco de los 50 años del inicio de la construcción de la Carretera Austral.

Asimismo, destacó la presencia de los carros Mowag de transporte de personal, que han sido utilizados recientemente en emergencias en el norte del país, incluyendo labores de evacuación y entrega de ayuda, además de operaciones específicas en la macrozona sur.

En el ámbito aéreo, el desfile incluyó aeronaves emblemáticas como los F-5 Tigre 3 -que celebran 50 años de servicio-, los F-16, el KC-135, los A29 Super Tucano y los helicópteros UH-1H.

Estos últimos tuvieron su última participación en el evento, cerrando una trayectoria histórica que incluye rescates históricos, como el de los sobrevivientes de los Andes en 1972.

Entrega de Medalla "Al Valor"

El inicio estuvo marcado por la entrega de la Medalla "Al Valor" al personal que ejecutó actos de valor, "con riesgo evidente de su propia vida, demostrando sentimientos de honor, carácter y arrojo", según detalló el Ejército.

En esta ocasión fue el general Sebastián García Huidobro, jefe de las Fuerzas, quien solicitó la autorización al Presidente José Antonio Kast para dar comienzo al desfile.

Esta versión 111 del evento se enfoca en la demostración de las fuerzas en los despliegues que se han realizado en la macrozona sur, en la frontera norte, en catástrofes que se han registrado en el país y también en el territorio antártico.

El teniente coronel Cristian Salinas, vocero oficial del Ejército en esta Parada Militar, recalcó que esta versión del evento "es una de las más grandes de los últimos 17 años. Para nosotros representa la cercanía que nos tenemos hacia la la tradición republicana de rendir honores al Presidente de la República, a las autoridades de los referentes en lugares y también la cercanía que tenemos con la comunidad".

"Finalmente, (esperamos) hacer una buena representación, una buena demostración que la ciudadanía conozca lo que tenemos, lo que somos y lo que está a disposición de ellos", enfatizó el militar.

Presidente Kast: "Un orgullo tremendo"

Luego de que el general Sebastián García Huidobro diera por finalizado el desfile, que se extendió por más de tres horas, el Presidente José Antonio Kast calificó la jornada como "un orgullo tremendo que creo se ve reflejado en el cariño que le expresa la ciudadanía a nuestro Ejército y las FF.AA.".

Asimismo, agradeció "a las distintas ramas de las FF.AA. que acompañaron hoy las Glorias del Ejército, también la presentación de Gendarmería de Chile, que hoy se hizo presente para rendir homenaje al Ejército".

"La gran banda militar a todos nos enorgullece. Hoy lo que más agradecemos a nuestras FF.AA. es la colaboración que han tenido de manera permanente para garantizar la defensa de nuestras fronteras en la zona norte, colaborar con la seguridad en la zona sur y también marcar la soberanía chilena desde el extremo norte al sur, el profesionalismo disciplina, la lealtad y el patriotismo de nuestras FF.AA. y el Ejército merece todo nuestro reconocimiento", subrayó el Mandatario.

Al ser consultado por el viaje que tendrá mañana a la sede de la ONU en Estados Unidos, Kast dijo que "Chile está dispuesto a colaborar con todas las naciones para superar dramas como la pobreza, el combate al narcotráfico y crimen organizado. Chile ha vuelto a ser un país que se inserta en el mundo con normas claras y que permite el crecimiento y desarrollo de nuestra patria".

Gobierno destacó cifra récord de postulantes en FF.AA. y policías

Desde el Gobierno, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó que hoy "podemos dar con decir con orgullo que tenemos una cifra récord de postulantes a las escuelas oficiales de Carabineros, cifras récord históricas. Y lo mismo está pasando en otras instituciones".

"Ese cambio de ánimo, ese respeto a la autoridad, también algunas leyes que estamos pasando, que son aumentos de presupuesto en remuneraciones a nuestras policías, precisamente son alicientes que tienen que ver con la ejecución presupuestaria, pero que nos llevan a pronosticar que tendremos más fuerza policial en las calles y con mayor decisión", resaltó.

Vodanovic: Es importante una demostración de la defensa irrestricta a nuestra soberanía

Desde el Congreso, la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, valoró el desfile y afirmó que "hay que relevar la importancia que tiene el Ejército".

Asimismo, sostuvo que "evidentemente, en momentos donde también a veces algunos empiezan a tratar de instalar temas, creo que es bien importante una demostración de la defensa irrestricta a nuestra soberanía nacional".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), destacó que "esta Gran Parada Militar es un rito republicano, pero, además, en momentos complicados en el mundo, en el planeta, cada señal debe ser analizada. Los militares muchas veces no hablan por la prensa, pero hablan en sus desfiles: el despliegue militar, el profesionalismo, el amor por la patria, pero también la preparación tecnológica".