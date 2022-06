Carlos Correa, ex director de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno de Michelle Bachelet, abordó en Cooperativa los resultados de la última encuesta CEP y destacó que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sea la segunda figura política mejor evaluada de Chile, tras la alcaldesa UDI Evelyn Matthei. Según el analista, el jefe de la billetera fiscal es "la garantía de seriedad del Gobierno y da, en efecto, mucha tranquilidad a las personas". Resaltó como prueba de esto que la imagen del ex presidente del Banco Central no se haya visto perjudicada por su rechazo al quinto retiro, pese a que era algo con lo que se especulaba. "La gente valoró que él le explicara con peras y manzanas lo complejo que era la inflación y que iba a luchar contra ella, pero que además presentara un plan para ayudar a las personas", opinó Correa. Por otra parte, comentó las cifras de aprobación del Presidente Gabriel Boric (32 por ciento) y advirtió que la encuesta revela que las prioridades de las autoridades debe ser "primero, segundo y tercero la seguridad ciudadana", dejando en cuarto lugar la economía.

