La primera etapa del proyecto "Plan de Conservación Palacio de la Moneda" liderado por el Ministerio de Obras Públicas, inició el pasado noviembre y contempla un gasto de $4.629 millones de pesos en total.

Entre las labores se contempló una renovación del sistema de climatización, modernización de la iluminación, baños accesibles, salas de lactancia y mejoras en el paisajismo en el Patio de las Camelias.

LEER ARTICULO COMPLETO