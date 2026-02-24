Síguenos:
Avanza remodelación de la fachada del Palacio de La Moneda

La primera etapa del proyecto "Plan de Conservación Palacio de la Moneda" liderado por el Ministerio de Obras Públicas, inició el pasado noviembre y contempla un gasto de $4.629 millones de pesos en total.

Entre las labores se contempló una renovación del sistema de climatización, modernización de la iluminación, baños accesibles, salas de lactancia y mejoras en el paisajismo en el Patio de las Camelias.

