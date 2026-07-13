Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago16.6°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Equipo ECOH indaga doble homicidio en San Bernardo

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Una balacera terminó con un doble homicidio en calle Lo Blanco, en la comuna de San Bernardo; sumándose la quema de un vehículo, en medio de un caso que se indaga como un ajuste de cuentas, pues las víctimas solían ser amigos, pero habían desarrollado rencillas.

Según las policías, las víctimas fueron un hombre de 40 años y un joven de 19, quienes fallecieron en el Hospital El Pino, ubicado a metros de la zona del ataque y en cuyas dependencias además hubo un enfrentamiento entre familiares; hecho que también es parte de la investigación del equipo ECOH de la Fiscalía.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados