Equipo ECOH indaga doble homicidio en San Bernardo
Publicado:
Fotos Destacadas
El álbum del Mundial reunió a miles de aficionados en México en busca de un Récord Guinness
Adiós a un baluarte de la transición: Enrique Krauss es velado en el exCongreso Nacional
Sinner celebró su gran bicampeonato de Wimbledon y triunfo 100 en Grand Slam
Fotos Recientes
Equipo ECOH indaga doble homicidio en San Bernardo
Francisco González y Carabalí permitieron el paso de O'Higgins a la final en Copa de la Liga
El álbum del Mundial reunió a miles de aficionados en México en busca de un Récord Guinness
Una balacera terminó con un doble homicidio en calle Lo Blanco, en la comuna de San Bernardo; sumándose la quema de un vehículo, en medio de un caso que se indaga como un ajuste de cuentas, pues las víctimas solían ser amigos, pero habían desarrollado rencillas.
Según las policías, las víctimas fueron un hombre de 40 años y un joven de 19, quienes fallecieron en el Hospital El Pino, ubicado a metros de la zona del ataque y en cuyas dependencias además hubo un enfrentamiento entre familiares; hecho que también es parte de la investigación del equipo ECOH de la Fiscalía.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados