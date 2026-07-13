Una balacera terminó con un doble homicidio en calle Lo Blanco, en la comuna de San Bernardo; sumándose la quema de un vehículo, en medio de un caso que se indaga como un ajuste de cuentas, pues las víctimas solían ser amigos, pero habían desarrollado rencillas.

Según las policías, las víctimas fueron un hombre de 40 años y un joven de 19, quienes fallecieron en el Hospital El Pino, ubicado a metros de la zona del ataque y en cuyas dependencias además hubo un enfrentamiento entre familiares; hecho que también es parte de la investigación del equipo ECOH de la Fiscalía.

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