Prime Video liberó este lunes las primeras imágenes de su nueva serie "Carrie", la reimaginación de la novela de Stephen King a cargo de Mike Flanagan ("The Haunting of Hill House"). Con un estreno programado para fines de 2026 en el streaming de Amazon, la adaptación tendrá ocho episodios protagonizados por Summer Howell como "Carrie White", la tímida adolescente con poderes telequinéticos. Marginada por sus compañeros y sobreprotegida por su madre (Samantha Sloyan), ahora se verá enfrentada a la fría crueldad de la era de las redes sociales. La versión más famosa de "Carrie" se estrenó en cines en 1976, bajo la dirección de Brian De Palma y con Sissy Spacek en el rol titular.

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