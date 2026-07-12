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"La vida, así": Las vacaciones de Arturo Vidal y Sonia Isaza en Colombia

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El volante de Colo Colo, Arturo Vidal se tomó unos días de descanso antes del comienzo de la segunda rueda y junto a su pareja Sonia Isaza compartieron unas paradisíacas vacaciones en San Andrés, Colombia.

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