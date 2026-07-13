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Lamine Yamal lidera la alineación de España para tumbar a Francia en semifinales del Mundial

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Esta es la formación con la que España, liderada por la joven estrella Lamine Yamal, buscará dar el golpe ante Francia en la primera semifinal del Mundial 2026, que se disputará este martes a las 15:00 horas en Arlington.

El ganador de este cotejo disputará la final ante el vencedor del duelo entre Inglaterra y Argentina.

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