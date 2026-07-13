Lamine Yamal lidera la alineación de España para tumbar a Francia en semifinales del Mundial
Publicado:
Fotos Destacadas
Jennifer López, en la polémica por "sombrero inapropiado" para la final de Wimbledon
Equipo ECOH indaga doble homicidio en San Bernardo
González y Carabalí permitieron el paso de O'Higgins a la final en Copa de la Liga
Fotos Recientes
Mbappé comanda la formación de Francia para la semifinal contra España en el Mundial
Lamine Yamal lidera la alineación de España para tumbar a Francia en semifinales del Mundial
Revelan primeras imágenes de la reimaginación de "Carrie" como serie en Prime Video
Esta es la formación con la que España, liderada por la joven estrella Lamine Yamal, buscará dar el golpe ante Francia en la primera semifinal del Mundial 2026, que se disputará este martes a las 15:00 horas en Arlington.
El ganador de este cotejo disputará la final ante el vencedor del duelo entre Inglaterra y Argentina.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados