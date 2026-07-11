El Salón de Honor del exCongreso Nacional recibe este sábado los restos de Enrique Krauss Rusque, exministro del Interior y referente histórico de la Democracia Cristiana (DC), quien falleció a los 94 años.

Tras la publicación en el Diario Oficial de un decreto que establece tres días de duelo nacional, diversas personalidades del mundo político se congregaron en la sede legislativa de Santiago para despedir al exsecretario de Estado de Patricio Aylwin y exministro de Economía de Eduardo Frei Montalva.

Durante la ceremonia, Enrique Krauss Valle, hijo del fallecido político, destacó el legado de lealtad partidaria que marcó la vida pública de su padre, subrayando que su militancia en la falange fue el eje de su carrera profesional.

“Él participó de un gobierno que si no hubiese buscado los encuentros, como se hizo, probablemente el camino a la democracia hubiese sido otro”, señaló.

La jornada ha estado marcada por las guardias de honor realizadas por excolaboradores y camaradas de partido, entre ellos Juan Carlos Latorre, Andrés Zaldívar y Jorge Burgos.

No obstante, el reconocimiento a la trayectoria de Krauss -quien también fue embajador en España y Ecuador- se extendió a otros sectores políticos. Hasta el recinto llegaron figuras como el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), el diputado Jaime Mulet (FRVS) y el senador Iván Moreira (UDI).

Asimismo, se reportó la llegada del Presidente José Antonio Kast para sumarse a los homenajes del fallecido jurista.

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