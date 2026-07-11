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Colo Colo participó del velatorio de Enrique Krauss

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Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro; directores del club; y leyendas de 1991, participaron este sábado del velatorio de Enrique Krauss, exministro del Interior y referente histórico de la Democracia Cristiana (DC), quien falleció a los 94 años, y quien fuera reconocido socio e hincha del cuadro albo.

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