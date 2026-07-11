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El volante Jude Bellingham sigue encendido para Inglaterra y, con un doblete, permitió la remontada para el 1-2 ante Noruega en cuartos de final del Mundial 2026. El mediocampista que milita en Real Madrid igualó así a James Rodríguez (2014) y Helmut Haller (1966) con 6 goles, siendo los jugadores en su puesto que más anotaron en una sola cita planetaria.
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