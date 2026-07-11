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San Luis se despidió de la Copa Chile con goleada frente a la UC en Quillota

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San Luis quedó eliminado de la Copa Chile pero se despidió con una contundente goleada 4-0 frente a Universidad Católica en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña" por la última fecha de la fase grupal. Los goles fueron anotados por Diego González, Sergio Vergara, Sebastián Parada y Danilo Catalán.

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