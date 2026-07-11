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Los mensajes de condolencias tras el fallecimiento de Jayden Adams

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Diversos equipos e instituciones del fútbol mundial, así como entidades políticas, expresaron sus condolencias tras el fallecimiento del seleccionado sudafricano Jayden Adams, quien participó en el Mundial 2026.

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