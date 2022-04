El ex subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) afirmó en El Primer Café que el Gobierno, que hoy cumple su primer mes, "debiera replantear el rol del Presidente", debido a que -analizó- luego del cambio de mando "se puso en una segunda fila" del debate público, en "un diseño que demostró falencias relevantes". Asimismo, advirtió que en el Ministerio del Interior "hay una debilidad profunda, que no es de asesores", en tanto que observa que la ministra Izkia Siches aún no define "si ejercerá un rol prioritario de coordinadora política como jefa de gabinete, y mantener un segundo rol -apoyada en los subsecretarios- sobre el orden público, o a la inversa".

