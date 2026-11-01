Vocero presiona al oficialismo: Nadie que diga apoyar al Gobierno podría votar a favor la AC contra Rabat

El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, defendió la decisión del Presidente José Antonio Kast de respaldar al cuestionado ministro de Justicia, Fernando Rabat, y apuntó a los partidos oficialistas a demostrar su apoyo al Ejecutivo de cara a la acusación constitucional anunciada por la oposición debido al escándalo por la rebaja de condenas a pederastas y violadores de derechos humanos.

El vocero de Gobierno asumió el cargo el miércoles 21 de octubre, el mismo día que se conoció públicamente que el Ministerio de Justicia otorgó el beneficio a 56 pedófilos, por lo que su debut ha estado por la defensa a Rabat en medio de fuertes críticas de la oposición y diferencias con algunos partidos del oficialismo.

En conversación con El Mercurio, Arenas se refirió al respaldo personal que el Mandatario le ha entregado a Rabat, pese a reconocer errores políticos y humanos, afirmando que "aquí tenemos un ministro que cumplió con la ley, cumplió con la Constitución y, por lo tanto, estaba ejerciendo sus funciones dentro del marco de lo que es su función como ministro de Justicia".

"Hay un tema muy importante para el Presidente: a los ministros y la acción de Gobierno hay que juzgarlos por la realidad y no por las imágenes políticas que se construyen al fragor de los debates. Aquí se ha construido una imagen absolutamente injusta, de que existiría un ministro que anda liberando delincuentes, como una especie de gran dador de rebajas de penas", aseveró.

Sin embargo, el subsecretario apuntó que "despejado todo el bullicio político, encontramos que aplicó la ley, una mala ley, pero que tuvo que aplicarla y que está dispuesto a darle una solución de fondo".

Al ser consultado por las consecuencias políticas del respaldo de Kast a Rabat, Arenas señaló que "esas decisiones no se pueden evaluar por puntos más o menos de adhesión en las encuestas, porque son actitudes que reflejan coraje moral. Y el coraje moral no se mide por encuestas, sino por resultados".

"Yo creo que el resultado de esta actitud del Presidente va a ser una ley que solucionará de forma definitiva estos graves problemas que afectan a niños vulnerados con crímenes tan horrendos", puntualizó.

El vocero del Ejecutivo sostuvo que el único escenario que justifique la salida de Rabat del Gobierno es perder la confianza del Presidente, pero aseguró que "con todos los antecedentes que tiene el Presidente, el ministro cuenta con su confianza".

AC contra Rabat: "Ningún diputado de los que dicen apoyar al Gobierno podría votar a favor"

Frente al anunciado libelo contra Rabat y las diferencias que se han generado entre el Ejecutivo y algunos parlamentarios de Chile Vamos, Arenas afirmó que "el Presidente no les está pidiendo lealtad a un Gobierno, les está pidiendo lealtad a la Constitución, porque aquí no se configura ninguna de las causales que permiten una acusación constitucional".

"Si se va a ejercer una labor parlamentaria seria, con lealtad a la Constitución y a su espíritu, ningún diputado de los que dicen apoyar al Gobierno podría votar a favor de algo que tiene errores humanos grandes y errores políticos grandes, pero que desde el punto de vista jurídico-administrativo no configura ninguna causal de infracción a las leyes o a la Constitución", enfatizó.

El subsecretario aseguró que los resultados de las gestiones del Gobierno para conseguir apoyos frente a la AC han sido "muy buenos. La mayoría de los parlamentarios con los que hemos hablado entienden que aquí no hay ninguna causal de acusación constitucional que se configure".

"Hasta el momento, hemos tenido apoyo de prácticamente todas las bancadas que apoyan al Gobierno, incluso de parlamentarios del PDG y de libertarios", adelantó.

Salida de Silva: "El Gobierno no sabía de ese video, fue una imprudencia temeraria"

Arenas también abordó la salida del subsecretario de Justicia, Luis Silva, por la publicación de un video en que explicó que él firmó los decretos bajo el criterio establecido por Rabat.

"El Gobierno no sabía de ese video. Nosotros consideramos que es un profundo error por parte del subsecretario Silva, se lo representamos así. Fue una imprudencia temeraria, porque somos un Gobierno, actuamos en equipo y, por lo tanto, un tema que incluso ni siquiera el ministro sabía, me parece un profundo error que debe tener consecuencias", subrayó.

El vocero reiteró que la remoción de Silva "se debe a la firma de los decretos. Se debe a que cometió un grave error con la publicación de ese video", aunque destacó que no espera que su salida "cambie el fondo de la situación".

"Si hay algún candidato de derecha que pretenda suceder a Kast en 2030, su preocupación debe ser que a este Gobierno le vaya bien"

De cara al futuro, el subsecretario de la Segegob advirtió especialmente a sectores de derecha, que "cuando a un Gobierno de un sector le va mal, el Gobierno siguiente es del signo contrario".

"Si a este Gobierno le va mal, el próximo Gobierno es de una izquierda más radical que la de Boric o de un populismo desatado. Por eso, aquellos que creen que se puede estar en las buenas con el Gobierno, tener todas las cosas buenas y distanciarse de las malas, están jugando a una ilusión que nunca ha existido", apuntó.

En ese sentido, resaltó que "si hay algún candidato de derecha, centroderecha o de centro, que pretenda suceder al Presidente Kast en 2030, su primera preocupación debe ser que a este Gobierno le vaya muy bien".