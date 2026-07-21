Oficialismo se divide luego que Kaiser alardeara de ser el DJ inadvertido del Gobierno

Un intenso debate se desató en las filas que sustentan al Gobierno de José Antonio Kast a raíz de las declaraciones del líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien la noche del lunes, en el programa "Tolerancia Cero" de CNN Chile, aseguró tener un rol determinante en la agenda pública del Ejecutivo.

"Tenemos a todo el Gobierno bailando la música que ponemos", afirmó el exdiputado y ex candidato presidencial, ejemplificando el impacto de sus posturas en iniciativas como los indultos generales, las comisiones investigadoras sobre los menores haitianos que llegaron a Chile en procesos de reunificación familiar y sobre la violencia política del estallido social, además del controvertido proyecto de ley 'Escucha su corazón', que busca obligar a las mujeres a escuchar los latidos fetales antes de abortar bajo las tres causales.

Las palabras de Kaiser provocaron molestia en Chile Vamos, donde dirigentes y parlamentarios marcaron distancia frente al estilo del libertario y llamaron a priorizar los acuerdos colectivos por sobre los afanes individuales.

"Lo importante es la música que les gusta a los chilenos; no la que genera polémicas en las redes sociales que alimentan a un grupúsculo de gente pero que no le cambian la vida a ningún chileno y chilena", señaló el diputado Diego Schalper, de Renovación Nacional (RN).

"Tengo claro de que los chilenos aspiran a que tengamos varios gobiernos de derecha y para eso, más que estar jugando a las sinfonías individuales, tenemos que aprender a jugar a los coros colectivos", agregó.

Por su parte, el diputado Jorge Guzmán, de Evópoli, apuntó que "creer que la política consiste en hacer bailar al Gobierno al ritmo de un partido que se parece más a un partido de oposición es confundir el liderazgo con vanidad".

Mientras, el senador Iván Moreira, de la UDI, ironizó: "Nosotros estamos por la unidad. Si las melodías de Kaiser son tan románticas, podemos pensar en invitarlo a bailar juntos con Chile Vamos y nuestro Gobierno".

"Win-win"

Desde el Partido Republicano, en tanto, desestimaron cualquier tensión y le dieron una lectura favorable a las palabras de Kaiser.

El senador Arturo Squella, presidente de la colectividad fundada por Kast, aseguró que, "lejos de ver polémica en esas declaraciones", observa un "mundo perfecto: cuando hay una bancada, un partido, que se sitúa no en la oposición, pero sí al margen del oficialismo, y se siente tan representado por los hechos del Gobierno al punto que señala que son propios, que son sus propias ideas, encuentro que —como diría el ex ministro (Giorgio) Jackson— es un win-win".

"Para ser franco, me sorprendo con la coincidencia en el gusto de la música que tenemos con Johannes Kaiser y con el Partido Nacional Libertario. Independiente de quién haya elegido la canción, lo importante es que esta es compartida", sostuvo el mandamás republicano.

Debate por el proyecto "Escucha su Corazón"

En medio de este escenario, la tramitación de la iniciativa 'Escucha su Corazón' sigue sumando respaldo en sectores de la derecha.

Mientras el senador Squella confirmó que votará a favor y desde el Partido Social Cristiano (PSC) expresaron su apoyo, en Chile Vamos el panorama exhibe reticencias respecto a sus tiempos legislativos.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, el RN Andrés Celis, advirtió que la norma no se encuentra dentro de las prioridades del trabajo legislativo a menos que el Ejecutivo defina lo contrario.

En esa línea, el congresista anunció que no ve oportuno el proyecto y remarcó que no será prioridad en la tabla de la comisión mientras el Gobierno no le otorgue alguna urgencia formal.