PDI explicó vínculo criminal entre exejecutiva de BancoEstado y el Tren de Aragua

El jefe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI, Luis Navarrete, explicó en Cooperativa el rol que jugó la exejecutiva de BancoEstado acusada de blanquear dinero del Tren de Aragua en Chile, y aclaró que "no trabajaba directamente en esa entidad bancaria" al momento de los hechos contenidos en la causa.

De acuerdo con el subprefecto, la mujer -cuyo caso se suma al funcionario del Banco Santander también involucrado en el delito- "facilitaba sus cuentas personales para recibir estos dineros de origen ilícito de la organización".

Sin embargo, Navarrete precisó que la funcionaria "recibió remuneraciones directamente del BancoEstado hasta el año 2022 y, posteriormente, prestó servicios a una empresa externa que era proveedora de BancoEstado". Es decir, "no trabajaba directamente en esa entidad bancaria" al momento de cometer los ilícitos.

El jefe policial explicó que "los bancos pueden contratar servicios externos de múltiples funciones y naturalezas", y en este caso en particular, en lo relativo a la imputada, "no hay una vinculación directa del banco".

En rigor, "ella facilitaba cuentas personales, al igual que lo hacía el ejecutivo del Banco Santander, que -sin involucrar a la entidad- podía asesorar, de acuerdo a su expertise y a los conocimientos bancarios que tenía, a la organización criminal para que realizara diversas maniobras con la finalidad de que sea más difícil la persecución penal de este delito", explicó el subprefecto.