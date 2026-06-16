En esta nueva edición de Creciendo Juntos en Cooperativa, conversamos con Paola Avello, oficial de programa gobernanza local y punto focal de emergencias de Unicef Chile, quien entregó detalles sobre el nuevo manual de protección de niños, niñas y adolescentes en emergencias -elaborado por el organismo internacional, la Subsecretaría de la Niñez y Senapred-, que busca abordar las situaciones de riesgo a la que quedan expuestos los menores en situaciones de catástrofe.

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