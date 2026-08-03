El CEO de la consultora ACNexo, Jaime Rivera, abordó en Cooperativa un estudio realizado por esta firma, que apunta a un rezago en el uso de la Inteligencia Artificial en Chile, aclarando que éste no tiene que ver con "un tema de convicción".

"En general, lo que vimos en el estudio es que hay cierto optimismo. La gente encuentra más ventajas que desventajas en la IA, y en comparación con el resto de los países donde se realizó el estudio, estamos en el lugar 8 de 21. Sin embargo, el tema es la adopción, y ahí aparecemos en el lugar 19", explicó en Una Nueva Mañana.

Rivera profundizó: "Un 61% de los entrevistados señala que ha utilizado alguna vez la IA, por lo que tenemos un rezago respecto del resto de los países, donde la media es un 73%, y al interior de nuestro país, hay rezagos en distintos grupos".

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