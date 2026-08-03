En conversación con El Diario de Cooperativa, el diputado Diego Schalper (RN) respondió a la exministra Carolina Tohá (PPD) tras calificar al gobierno de Kast como "ultraderecha", pidiendo terminar con esa "caricatura" aludiendo a la presencia de un "abanico amplio" de posturas políticas en el Ejecutivo.

Junto a esto, recordó que el gobierno anterior no logró impulsar una ley de reconstrucción y lamentó que la actual administración no ha logrado dejar claros los avances logrados a la ciudadanía ante la falta de una vocería clara, que haga "que la partitura del gobierno suene con fuerza".

Schalper sostuvo que una vocería debería "darle como caja" a los buenos resultados del Imacec, dados a conocer durante esta jornada.

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