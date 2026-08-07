Ad portas de una nueva celebración del Día del Niño, la directora ejecutiva de Fundación Integra, María Paz Oyarzún, advirtió en Cooperativa que los pequeños en Chile enfrentan una "crisis del juego" al registrar, en promedio, 8.700 horas de recreación a los siete años, cifra muy inferior a las 15.000 recomendadas por especialistas para un desarrollo óptimo.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la cientista política alertó que la brecha de 6.000 horas de juego impacta directamente en la exploración, creatividad y aprendizaje de los niños, una realidad que se ha visto agravada por la alta exposición a pantallas y el intenso ritmo laboral de las familias chilenas.

"No es solamente el juego por jugar, es una inversión para el desarrollo del cerebro, para fortalecer su seguridad, que tengan además más conciencia de sus emociones y también las habilidades cognitivas que son tan importantes. Es una inversión para toda la vida, la más rentable que podemos hacer con nuestros niños", enfatizó la especialista.

LEER ARTICULO COMPLETO