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Tópicos: País | Judicial | Casos emblemáticos

Dos exfuncionarios de Conaf serán formalizados por el megaincendio en la Región de Valparaíso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Dos exmiembros de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), imputados por su presunta responsabilidad en la gestión de la emergencia por el megaincendio que dejó 138 personas fallecidas en la Región de Valparaíso, será formalizados este lunes.

Los dos exfuncionarios son acusados de no emitir las respectivas alertas de evacuación (SAE) el 2 de febrero de 2024, en el marco de la tragedia que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Valparaíso.

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