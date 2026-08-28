Llegaron extraditados a Chile dos imputados por el crimen de Ronald Ojeda

Extraditados desde Estados Unidos y Colombia llegaron a Chile este viernes Rafael Gámez Salas, alias "El Turko", y Alfredo Carrillo Ortiz, conocido como "Gocho", dos de los inculpados por la Fiscalía en el caso del secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

Según informó el Ministerio Público, ambos imputados habrían participado del crimen de disidente y refugiado político venezolano en calidad de miembros de la facción "Los Piratas" del Tren de Aragua, estructura criminal transnacional que opera hace cerca de una década en Chile.

La tesis de la Fiscalía ha sido desde un principio que el crimen de Ojeda tuvo un "móvil político", y se han confirmado gestiones para interrogar al presidente venezolano depuesto Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos.

"(Sobre) el interrogatorio de Maduro, como Ministerio Público hemos cumplido con todos los pasos que tenemos a nuestro alcance y probablemente ya depende de gestiones más bien políticas, de Estado a Estado, si eso se puede concretar", dijo hoy el fiscal nacional, Ángel Valencia, en entrevista con El Diario de Cooperativa.

Las autoridades de los Estados Unidos han manifestado que de momento una diligencia de esa naturaleza puede interferir en las diligencias que ellos mismos están realizando. Nosotros estamos haciendo lo que a nosotros nos corresponde hacer y con la mayor creatividad posible", precisó.

Gámez, extraditado desde Estados Unidos, y Carillo, desde Colombia, llegaron custodiados por una comitiva de Policía de Investigaciones (PDI) a la base Grupo 10 de la Fuerza Aérea ubicada en la capital, desde donde serán trasladados bajo fuerte medidas de seguridad para ser formalizados por la Justicia.

Ambos serán internados en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas), destinado a internos de alta peligrosidad.

A la fecha, son 26 las personas detenidas en Chile y el extranjero por esta causa criminal, con 19 a la espera de juicio y tres condenados.

El Tren de Aragua nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido por Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades la acusan de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

Catalogada como una de las bandas más peligrosas de la región, el Tren de Aragua se instaló en Chile en los últimos años aprovechando la llegada de decenas de miles de personas migrantes que cruzaron la frontera por pasos terrestres controlados por la propia banda.

De acuerdo a las autoridades chilenas, esta organización se ha expandido a lo largo de todo el país llegando a controlar diversos mercales ilegales como la extorsión y la explotación sexual.